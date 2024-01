New Concept Energy Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für New Concept Energy haben sich in den letzten Wochen verbessert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb New Concept Energy eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von New Concept Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,93 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -16,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Immobilien"-Sektor liegt die Rendite 15,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält New Concept Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die New Concept Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,39) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von New Concept Energy aufgrund des Unterschieds zum 200-Tages-Durchschnitt (-8,18 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-4,72 Prozent) führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält die Aktie von New Concept Energy somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.