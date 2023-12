New Concept Energy Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die New Concept Energy-Aktie zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen aktuellen Wert von 90, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 69, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse im Hinblick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt sich eine Abweichung von -10,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1,13 USD unter dem aktuellen Kurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Rendite von -8,93 Prozent für die New Concept Energy-Aktie, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Immobilien" 4,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,34 Prozent, wobei New Concept Energy aktuell 1,59 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt eine überwiegend positive Stimmung rund um die Aktie von New Concept Energy. In den letzten zwei Wochen dominierten positiven Themen die Diskussionen an neun Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch aktuell zeigen sich überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung für New Concept Energy.