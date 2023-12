New Concept Energy Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse zeigt, dass die New Concept Energy-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -9,91 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,13 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 80, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt, dass New Concept Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse der Stimmung rund um die Aktie eine mittlere Aktivität in Beiträgen sowie eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Betrachtung der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Meinungen, jedoch in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" für die Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine überwiegend negative Bewertung der New Concept Energy-Aktie und deutet darauf hin, dass die aktuelle Meinung über das Wertpapier eher pessimistisch ist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre New Concept Energy-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

