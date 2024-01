New City Development Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die New City Development-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,16 HKD lag, was einer Abweichung von -46,55 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,62 HKD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,67 HKD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -7,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die New City Development-Aktie einen RSI7-Wert von 100 und einen RSI25-Wert von 72,22, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.