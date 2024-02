New China Life Insurance Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von New China Life Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Versicherungsbranche, die im Durchschnitt um -19,41 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -15,8 Prozent für New China Life Insurance. Im Finanzsektor betrug die mittlere Rendite im letzten Jahr -15,2 Prozent, und New China Life Insurance lag 20,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Anleger haben New China Life Insurance in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien feststellt. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der New China Life Insurance derzeit bei 19,1 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 14,14 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -25,97 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 14,98 HKD liegt, was einer Differenz von -5,61 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die New China Life Insurance-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen eine "Schlecht"-Einstufung für die New China Life Insurance-Aktie.