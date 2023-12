New Century Hong Kong Aktie: Das ist ein Hammer

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt New Century Hong Kong eine Rendite von 9,52 Prozent, was 0 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 1,4 Prozent. Auch hier übertrifft New Century Hong Kong mit 8,12 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von New Century Hong Kong beträgt 11, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei einer Dividende von 0 % ist die Ausschüttung von New Century Hong Kong im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (6,26 %) niedriger. Die Differenz von 6,26 Prozentpunkten führt zur Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von New Century Hong Kong beträgt 61,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".