New Century Hong Kong Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von New Century Hong Kong wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 4,38 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 30,15 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über New Century Hong Kong in Social Media. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von New Century Hong Kong mit -36,21 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,01 Prozent. Auch hier liegt New Century Hong Kong mit 28,2 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der New Century Hong Kong ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die New Century Hong Kong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 64, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.