New Century Hong Kong Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Aktie von New Century Hong Kong wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 4,73, was insgesamt 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" von 32,28. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt New Century Hong Kong mit 0 Prozent 6,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Aktienkurs von New Century Hong Kong verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,93 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -6,31 Prozent gefallen, was auf eine Underperformance von -19,61 Prozent hindeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,51 Prozent erzielte, liegt New Century Hong Kong mit einer Unterperformance von 29,43 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um New Century Hong Kong wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für New Century Hong Kong in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".