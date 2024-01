New Century Healthcare Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von New Century Healthcare hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von 120 Prozent erzielt, was 137 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,52 Prozent verzeichnete, liegt New Century Healthcare mit 136,52 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Kursentwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung des Aktienkurses erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für New Century Healthcare untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen griffen die Nutzer überwiegend neutrale Themen rund um New Century Healthcare auf. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen. Mit einem RSI von 100 wird die Situation als überkauft betrachtet und daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von New Century Healthcare als überbewertet, da das KGV von 121,93 insgesamt 376 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" (25,6). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung als "Schlecht".