New Century Healthcare Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der New Century Healthcare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,56 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 HKD liegt, was einer Abweichung von +42,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,75 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,67 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Hier zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Century Healthcare aktuell bei 121,93, was über dem Branchendurchschnitt von 25,98 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Abschließend wird die Dividendenpolitik betrachtet. New Century Healthcare schüttet niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der Unterschied 3,81 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 3,81 %).

Insgesamt wird die New Century Healthcare-Aktie aufgrund der technischen, sentimentalen, fundamentalen und dividendenbezogenen Faktoren als "Gut-Schlecht-Neutral-Schlecht" bewertet.