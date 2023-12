New Century Healthcare Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Social Leverage Acquisition Corp I":

Die Dividende von New Century Healthcare steht derzeit in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs, was zu einer Bewertung als "Schlecht" durch unsere Analysten führt. Das Anleger-Sentiment bezüglich des Unternehmens war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der New Century Healthcare zeigt mit einem Wert von 37,14 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25 bei 35,35 ebenfalls auf diesem Niveau eine neutrale Einschätzung liefert.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von New Century Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Performance von 81,82 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Outperformance von +92,77 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance des Unternehmens um 92,73 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird New Century Healthcare in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.