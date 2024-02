New Century Healthcare Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die New Century Healthcare-Aktie hat eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Sentiment und der Buzz zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen wird als durchschnittlich bewertet, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auf fundamentaler Basis wird die New Century Healthcare-Aktie als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 121,93 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 20,04 bei 508 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt einen aktuellen Kurs von 0,75 HKD, der sich mit +20,97 Prozent Entfernung vom GD200 (0,62 HKD) als "Gut"-Signal ergibt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 0,84 HKD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -10,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der New Century Healthcare-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.