New Century Healthcare Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Dividendenrendite von New Century Healthcare liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,8 Prozent im Vergleich zur Branche der Gesundheitsdienstleister und wird daher von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Century Healthcare liegt bei 121,93 und ist somit 371 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 25,92. Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung "Schlecht" basierend auf fundamentaler Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die New Century Healthcare-Aktie derzeit mit einem Wert von 95,24 überkauft, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt hingegen einen neutralen Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Gesundheitspflege hat die Aktie von New Century Healthcare eine Rendite von 81,82 Prozent erzielt, was 91,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Gesundheitsdienstleister beträgt -10,32 Prozent, wobei New Century Healthcare aktuell 92,14 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.