New Century Healthcare Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde insbesondere die Aktie von New Century Healthcare in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder auffällig positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen rund um New Century Healthcare diskutiert. Daher wird das Gesamturteil des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Hinsichtlich der Diskussionsintensität wurde bei New Century Healthcare eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Daher ergibt sich auch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamturteil "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 121. Das bedeutet, dass die Börse 121,93 Euro für jeden Euro Gewinn von New Century Healthcare zahlt. Dieser Wert liegt um 376 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister", der momentan bei 25 liegt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 3,94). Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik von New Century Healthcare als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.