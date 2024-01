New Century Healthcare Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der New Century Healthcare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,59 HKD liegt. Dies ist deutlich niedriger als der letzte Schlusskurs von 0,8 HKD, was einem Unterschied von +35,59 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 0,82 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit -2,44 Prozent Unterschied auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die New Century Healthcare-Aktie anhand der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die New Century Healthcare-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 120 Prozent erzielt. Dies liegt 137,31 Prozent über dem Durchschnitt der Branche (-17,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -16,46 Prozent, was bedeutet, dass New Century Healthcare aktuell 136,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei New Century Healthcare langfristig betrachtet eine mittlere Aktivität aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild versehen.

Im fundamentalen Bereich weist die New Century Healthcare-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 121,93 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 25,51 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.