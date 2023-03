Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Das 5G New Calling Industry Development Forum, das von der Global TD-LTE Initiative (GTI) und China Mobile ausgerichtet und von Huawei mitveranstaltet wurde, fand während des MWC Barcelona 2023 statt. Dieses Forum brachte weltweit führende Netzbetreiber, Standardisierungsorganisationen, Geräteanbieter, Endgerätehersteller und Industriepartner zusammen, um die Entwicklungsrichtung, die Aussichten und das Ökosystem von New Calling zu diskutieren und gemeinsam den Wohlstand der New Calling-Branche zu fördern.New Calling nutzt Multimedia, um herkömmliche Telefondienste neu zu definieren, und bietet den Benutzern ein intensives, interaktives Erlebnis. Neben der Modernisierung traditioneller Telefondienste verleiht New Calling der Entwicklung von 5 G neue Vitalität, treibt die digitale Transformation von Branchen voran und stimuliert Geschäftsmodell-Upgrades. Es eröffnet ein neues Paradigma für die Kommunikation.Adrian Scrase, CTO von ETSI und Leiter des3GPP Mobile Competence Centre, merkte in seiner Rede an, dass New Calling die Ergänzung der Sprach- und Videokanäle durch den IMS-Datenkanal sei, der ein umfassenderes, interaktives Anruferlebnis bietet. Im Jahr 2020 definierte 3GPP zum ersten Mal den IMS-Datenkanal. Mit 3GPP R18 wird die Netzstruktur von New Calling (NG-RTC) durch weitere Funktionen verbessert. Er hofft, dass sich noch mehr Partner aus der Industrie an der Entwicklung von New Calling- Standards beteiligen werde.Richard Cockle, Leiter von GSMA Foundry, sagte, dass das GSMA Foundry-Projekt eine aktive Rolle bei der Konsolidierung des Branchenkonsenses und dem Aufbau eines einheitlichen globalen Ökosystems für New Calling gespielt habe. Er rief weitere Partner auf, sich an dem Projekt Foundry Phase 2 zu beteiligen und gemeinsam die Entwicklung der New Calling-Industrie voranzutreiben.David Moro Fernández, Head of Service Platforms & Voice Core Network bei Telefónica CTIO, erläuterte auf dem Forum Telefónicas Strategien zur Entwicklung von Sprachdiensten und dessen Überlegungen zu innovativen Services. In der 5 G-Ära erhofft sich Telefónica, den Nutzern ein reichhaltigeres Kommunikationserlebnis bieten zu können und wartet auf die spannende Aussicht auf New Calling als neuen Kunden. Er betonte, dass die Betreiber den Anrufeingang über Wählvorrichtungen erneuern und den IMS-Datenkanal sowie andere Techniken wie Video und XR nutzen müssten, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Er appellierte an alle Beteiligten in der Branche, aktiv an der Entwicklung von Normen mitzuwirken und das Anwendungsökosystem zu bereichern.Richard Liu, Präsident der Huawei Cloud Core Network Product Line, hielt eine Grundsatzrede zum Thema ,,Von Sprache über Video bis hin zu Inhalten - New Calling eröffnet einen neuen Horizont für die Kommunikation (From Voice to Video to Content, New Calling Opens Up a New Horizon for Communication)." Er erklärte, dass New Calling das enorme Potenzial der Telefondienste der Netzbetreiber freisetze und den Wert nativer Anrufeinträge steigere. Er sagte, dass die New Calling-Lösung von Huawei Anrufdienste von Sprach- und Videodiensten in intelligente und interaktive Kommunikation umwandeln werde, so dass Netzbetreiber von hochwertigen Inhalten anstelle von eindimensionalen Telefonanrufen profitieren, kontinuierlich neue geschäftliche und soziale Werte schaffen und ihre Servicegrenzen erweitern könnten.Ein offenes, kooperatives und für alle Beteiligten gewinnbringendes Ökosystem für neue Anrufe erfordere die Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Branche. New Calling sei auf die Kommunikation der Zukunft ausgerichtet. Das 5 G New Calling Industry Development Forum habe eine Dialogplattform aufgebaut und der Entwicklung der globalen neuen Call-Branche neue Vitalität verliehen. Dieses Forum bündele die Kräfte aller Partner der Branche, um die Entwicklung der Calling-Branche kontinuierlich voranzutreiben und einen größeren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013281/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2013282/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2013283/image_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2013284/image_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2013285/image_5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/new-calling-new-future---5g-new-calling-industry-development-forum-wird-wahrend-des-mwc-in-barcelona-abgehalten-301761538.htmlPressekontakt:liuhao@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell