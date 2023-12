New Bubbleroom Sweden AB Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die New Bubbleroom Sweden-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,87 SEK, während der aktuelle Kurs bei 3,34 SEK liegt, was einer Abweichung von -43,1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3,83 SEK zeigt mit einer Abweichung von -12,79 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich New Bubbleroom Sweden wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für die Aktie aktuell einen Wert von 43,18 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für New Bubbleroom Sweden in den vergangenen Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die New Bubbleroom Sweden-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, RSI und Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.