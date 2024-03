New Bubbleroom Sweden AB Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für New Bubbleroom Sweden. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,08 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,26, was bedeutet, dass New Bubbleroom Sweden weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird New Bubbleroom Sweden für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf New Bubbleroom Sweden untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Wichtige Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. In den vergangenen vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von New Bubbleroom Sweden festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der New Bubbleroom Sweden bei 4,77 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 4,38 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,18 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie für dieses Kriterium die Einstufung "Schlecht". Hingegen liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,82 SEK, was einer Differenz von +14,66 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".