New Bubbleroom Sweden AB Aktie: Gut oder schlecht?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von New Bubbleroom Sweden als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie von New Bubbleroom Sweden beträgt 38,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 46,41 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen rund um New Bubbleroom Sweden in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Durchschnitt des Schlusskurses der New Bubbleroom Sweden-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 5,01 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 4,02 SEK liegt, was einer Abweichung von -19,76 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 3,55 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+13,24 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die New Bubbleroom Sweden-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Bild einer Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zu sonst. Daher erhält die New Bubbleroom Sweden-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Aktie von New Bubbleroom Sweden bezogen auf den Relative Strength Index, die Anlegerstimmung, die technische Analyse sowie das Sentiment und den Buzz mit "Neutral" angemessen bewertet ist.