New Art Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der New Art-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1735,78 JPY liegt, was 11,88 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 1942 JPY liegt. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1819,26 JPY) liegt mit einer Abweichung von +6,75 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die New Art-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber New Art eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine bedeutende Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert von 13,21 für den RSI7, was auf eine "Gut"-Empfehlung hinweist, und einen Wert von 38,34 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.