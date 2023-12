New Art Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Anleger-Stimmung bei New Art in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der New Art-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1734,19 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1859 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1809,12 JPY, was einer Abweichung von +2,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für New Art liegt auf 7-Tage-Basis bei 53,85 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 45,26 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die New Art-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in den verschiedenen Analysebereichen.