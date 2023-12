NewMarket-Anleger wird’s freuen!

Die Anlegerstimmung für Newmarket war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den Sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt neun Tagen waren sieben Tage positiv und nur zwei Tage negativ. An fünf Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Newmarket daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newmarket einen Wert von 13 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV in der Chemiebranche bei 94. Somit ist Newmarket aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Newmarket-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils über den gleitenden Durchschnittswerten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Newmarket-Aktie zeigt gemischte Signale. Während der 7-Tage-RSI eine neutrale Bewertung erhält, weil die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, zeigt der 25-Tage-RSI einen überverkauften Zustand. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Einschätzung für Newmarket.