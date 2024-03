Nevro Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Nevro wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit einer guten Bewertung, drei neutralen Bewertungen und keiner schlechten Bewertung versehen. Daher ergibt sich für die langfristige Einstufung eine neutrale Einschätzung. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Nevro. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 33,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 141,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Einstufung der Aktie insgesamt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Nevro-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt negative Abweichungen aufweist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Nevro als schlecht bewertet.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erhielt eine positive Bewertung, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.