Nevro Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Nevro in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung für Nevro einmal als gut, dreimal als neutral und keinmal als schlecht bewertet. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "neutral" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 93,42 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 33,5 USD. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Nevro liegt mit 0% deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 91,45%, was zu einer "schlechten" Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nevro diskutiert, was zu einer überwiegend "guten" Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Nevro sowohl auf der Basis des Anleger-Sentiments als auch der Analyse durch institutionelle Analysten als "gut" bewertet.