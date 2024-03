Nevada King Gold Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Aktuell zeigt die Aktie von Nevada King Gold eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 8287,75 Prozentpunkten erzielen könnten. Damit schneiden die Dividenden des Unternehmens niedriger ab, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nevada King Gold aktuell mit einem Wert von 49,81 als "Neutral" eingestuft wird. Weder überkauft noch -verkauft, so lautet das Signal. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 47. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Nevada King Gold zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die langfristige Stimmungslage wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses erhält die Nevada King Gold derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,3 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um -5,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,27 USD, was einer Abweichung von +5,41 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".