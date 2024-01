Nevada Copper Corporation Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Nevada Copper-Aktie befindet sich derzeit in einer schwierigen Position, wie die technische Analyse zeigt. Der aktuelle Kurs von 0,13 CAD liegt 35 Prozent unter dem GD200 (0,2 CAD), was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,14 CAD ein "Schlecht"-Signal an, da der Abstand -7,14 Prozent beträgt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 liegt bei 53,85, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysten bewerten die Nevada Copper-Aktie ebenfalls als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 130,77 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Einschätzung basierend auf Sentiment und Buzz im Internet ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der geringen Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung der Nevada Copper-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Analystenbewertung und des Sentiments im Internet.