Nevada Copper Corporation Aktie: Alles nach Plan!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Eine Analyse ergab interessante Ausprägungen für Nevada Copper. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Nevada Copper-Aktie ein Durchschnitt von 0,23 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,14 CAD, was einem Unterschied von -39,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,15 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,67 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Nevada Copper erhält somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysteneinschätzung: Über die vergangenen zwölf Monate erhielt Nevada Copper insgesamt 1 Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nevada Copper vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 0,3 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 114,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Nevada Copper erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nevada Copper. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Nevada Copper für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.