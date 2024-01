NeutriSci Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Neutrisci festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, weshalb Neutrisci in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Wer derzeit in die Aktie von Neutrisci investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,37 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Neutrisci mittlerweile bei 0,01 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,005 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -50 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,01 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -50 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Neutrisci daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Neutrisci liegt bei einem Niveau von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".