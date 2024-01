NeutriSci Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Neutrisci-Aktie hat in letzter Zeit einige negative Entwicklungen erfahren. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich derzeit auf 0,01 CAD, während der tatsächliche Kurs bei 0,005 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 50 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 CAD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schneidet Neutrisci im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte mit einer Dividende von 0 % schlecht ab, da die Differenz 4,37 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Neutrisci-Aktie ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im Vergleich zum letzten Monat unverändert war.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Persönliche Produkte"-Branche fällt auf, dass Neutrisci in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,45 Prozent im Branchenvergleich und von 47,02 Prozent im Sektorvergleich aufweist, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

NeutriSci kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich NeutriSci jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen NeutriSci-Analyse.

NeutriSci: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...