Neusoft wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Neusoft hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,53 Prozent erzielt, was 26,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologiesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Softwarebranche beträgt 17,86 Prozent, und Neusoft liegt aktuell 32,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen der historischen Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Neusoft hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Neusoft daher in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Neusoft-Aktie ein Durchschnitt von 10,54 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,85 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 9,74 CNH, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Neusoft daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.