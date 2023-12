Neusoft Education Technology Co Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Neusoft Education diskutiert. Die Meinungen waren weder besonders positiv noch negativ. Auch in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Neusoft Education beschäftigt. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,87 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Rating.

Die Stimmung für Neusoft Education hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 28, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,43, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Neusoft Education.