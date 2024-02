Neusoft Education Technology Co Aktie: Gut oder schlecht?

Die Neusoft Education-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,82 HKD, während der aktuelle Kurs bei 2,4 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,57 HKD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-6,61 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Neusoft Education-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Neusoft Education wird als neutral eingestuft, basierend auf neutralen Kommentaren und Themen in den sozialen Medien in den letzten Tagen.

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass Neusoft Education aus verschiedenen Perspektiven eine "Neutral"-Bewertung erhält.