Neusoft Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Neusoft-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Neusoft-Aktie mit einem aktuellen Wert von 51,14 als neutral eingestuft wird. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Neusoft-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -14,53 Prozent erzielt hat, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 17,25 Prozent erzielt hat, schneidet Neusoft mit einer Rendite von 31,78 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Neusoft derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,55 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9,74 CNH führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" auf dieser Basis.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Neusoft in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, dominieren ebenfalls positive Themen. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Neusoft insgesamt eine "Gut"-Bewertung.