Neuseeland: Notenbank hebt Leitzinsen weiter an

WELLINGTON (dpa-AFX) - Die Notenbank Neuseelands stemmt sich weiter gegen die hohe Inflation im Land. Nach ihrer Zinssitzung hob sie den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent an, wie die Zentralbank am Mittwoch in Wellington mitteilte. Bankökonomen hatten mit dem Schritt überwiegend gerechnet. Er folgt auf eine Straffung um 0,75 Punkte auf der vorherigen Sitzung. Weitere Zinsanhebungen dürften folgen, die Notenbank veranschlagt den Zinsgipfel derzeit auf 5,5 Prozent.

Wie auch viele andere Notenbanken verlangsamt die neuseeländische Zentralbank ihr Straffungstempo, hebt ihren Zins aber immer noch recht deutlich an. Die US-Notenbank Fed hat ihren Zins zuletzt um 0,25 Punkte auf ein ähnliches Niveau angehoben. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die britische Notenbank hatten um jeweils 0,5 Punkte gestrafft, allerdings liegen deren Leitzinsen niedriger als in Neuseeland./bgf/jkr/mis