Neuschnee und Wintersonne: Sonnenskilauf in Kärnten – neu mit SONNENSTUNDENZÄHLER - ANHÄNGE

Klagenfurt, Kärnten (ots) -Mit bis zu 80cm Neuschnee geht die Wintersaison in Kärnten mit voller Kraft weiter. Nach dem guten Verlauf des bisherigen Winterhalbjahres mit einem Nächtigungsplus von 3,8% sowie gut gebuchten Semesterferien ermöglicht der Nachschub von Frau Holle nun verstärkt Buchungsanreize für den Sonnenskilauf und Osterurlaub im Kärntner Schnee.In den letzten Tagen kam einiges an Neuschnee auf Kärntens Bergen hinzu, so hat das Nassfeld 80cm Neuschnee abbekommen, aber auch die anderen Kärntner Schigebiete präsentieren sich tief verschneit. Auf der Emberger Alm sind es ebenfalls 80cm Neuschnee, am Katschberg 60cm, in Heiligenblut 50cm, auf der Turracher Höhe 35cm und sogar der Osten Kärntens hat auf der Petzen, der Koralpe oder am Klippitztörl noch einige Zentimeter Neuschnee erhalten.Der traditionelle Sonnenskilauf wird mit hervorragenden Pistenbedingungen und dem neuen SONNENSTUNDENZÄHLER eingeläutetKärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Wir wissen aus der Gästebefragung, dass unsere Wintersport-Gäste die Wetterbedingungen an der Alpensüdseite mit mehr Sonne und besserer Bodensicht als im Norden als klaren Pluspunkt für Kärnten sehen. Die Kärntner Skigebiete registrieren in den Wintermonaten tatsächlich mehr Sonnenstunden als andere Ski-Destinationen nördlich des Alpenhauptkamms. Den Wahrheitsbeweis tritt nun der neue Sonnenstundenzähler an, der auf Initiative der Kärnten Werbung in Zusammenarbeit mit der GeoSphere Austria entwickelt wurde.“ Diese Visualisierung zeigt an, wie viele Sonnenstunden je Skigebiet seit Beginn des Winters aufgetreten sind. Verglichen wird die Sonnenscheindauer mit dem Durchschnitt der Sonnenstunden der 20 größten Skigebiete Österreichs außerhalb von Kärnten. Die Daten werden täglich von der GeoSphere Austria aktualisiert. Die Werte liegen im bisher gemessenen Zeitraum von 1. November 2023 bis 25. Februar 2024 bei durchschnittlich rund 418 Stunden Sonne in den 23 Kärntner Skigebieten – und das bei Schneesicherheit. In Kärntens Skigebieten gab es somit um ca. 40 % mehr Sonnenstunden als im Durchschnitt der 20 größten Skigebiete Österreichs außerhalb Kärntens. Hier liegt der Mittelwert bei 300 Sonnenstunden.Mit einem Klick auf das jeweilige Skigebiet ist auf folgender Seite die aktuelle Sonnenstundendauer aller 23 Skigebiete individuell abrufbar: www.kaernten.at/ski/.Der kärntenweite Sonnenstundenzähler kann auf folgender Seite abgerufen werden: www.kaernten.atAuch Georg Overs von der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See freut sich über den nun gefallenen Schnee: „Auch wenn die Pistenverhältnisse von unseren Gästen immer als sehr gut gelobt wurden, war die „Schneesucht“ schon sehr groß – schön, dass dieser Wunsch endlich erfüllt wurde! Wir freuen uns über die vielen Bilder, die sich derzeit über die Sozialen Medien verteilen.“Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachvorstand der Kärntner Seilbahnen: „Der Nachschub an Neuschnee hat den Winter in Kärnten nochmals so richtig zurückgebracht und wir starten in den März mit einer wunderschönen Winterlandschaft auf den Kärntner Bergen sowie weiterhin ausgezeichneten Pistenverhältnissen. Somit freuen wir uns auf den Sonnenskilauf und einem ausgezeichneten Ski-Alpin Produkt für unsere Gäste.“Markus Ramsbacher, Geschäftsführer der Region Katschberg-Lieser-Maltatal: „der Katschberg ist seit Freitag nun wieder tief winterlich, auch in der Innerkrems liegt viel Neuschnee. Wir freuen uns nun auf den Sonnenskilauf bis zum Ende der Saison am 31.03. Am 23. März bieten wir noch ein Gourmet-Festival der Superlative auf der Gamskogelhütte, wo gleich 10 Hauben gemeinsam aufkochen: Hausherr Stefan Lastin, kocht gemeinsam mit Hubert Wallner und Johannes Fux. Das Gourmetmenü inkl. Weinbegleitung zum Preis von € 180,- beinhaltet auch eine Tages-Schikarte vom Schigebiet Katschberg.“Die Skisaison geht in den meisten Skigebieten bis zu Ostern, die Skigebiete Heiligenblut und Nassfeld haben voraussichtlich bis 07. April geöffnet, der Mölltaler Gletscher bis vermutlich Mitte Juni. Bis dahin tut sich auf den Pisten noch einiges: am Nassfeld steht ab 24. Februar jeden Samstag das „Music meets Sun“ Event auf dem Programm, wo DJ’s und Live Musik bei den Skihütten einheizen. Am 23. und 24. März geht am Nassfeld die 5. Carinthia Shred Tour über die Bühne. Die Gerlitze lädt am 09.03. zu einem Retro-Skitag ein, am 17.03. findet der Gerlitzen Kanzel Cup – ein Big Air Contest – statt. In Bad Kleinkirchheim kann vom 09.-28. März beim „Wenn die Musi spielt – Sonnenskilauf“ mit den Stars der Musi Après-Ski gefeiert werden.Tolle Angebote runden den Sonnenskilauf in Kärnten zusätzlich ab: am Klippitztörl stellen viele Kooperationsbetriebe vom 24.02. bis Saisonende bei Buchung der Unterkunft die Skipässe gratis zur Verfügung. Auf der Koralpe ist montags Ladies Day und jeden Dienstag Senioren-Tag, hier erhalten betreffende Personen die Tageskarte um € 20,-. In Bad Kleinkirchheim erhalten Urlaubsgäste ab einem Skipass von 3 Tagen zusätzlich 30% Ermäßigung auf den gültigen Skipass-Tarif und dazu noch einen 4-stündigen Eintritt ins Thermal Römerbad. Auf der Petzen gilt das Angebot „Skispaß & Wellnessgenuss": ab einem Aufenthalt von 2 Nächten ist bei ausgewählten Betrieben die Tages-Skikarte auf der Petzen sowie ein 3-Stunden Ticket für das Badehaus am Klopeiner See inkludiert.Alle Infos zum Sonnenskilauf und weitere sonnige Winterurlaubsangebote in Kärnten gibt´s hier: www.kaernten.at