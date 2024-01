Neurotech International Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Diskussionen rund um Neurotech auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die aktuelle Kommunikation zeigt keine klare Richtung, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Neurotech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und zeigt, dass die Neurotech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 33,33. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 36 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Neurotech derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,071 AUD um +42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 AUD zeigt eine positive Abweichung von +18,33 Prozent. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält die Neurotech somit auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.