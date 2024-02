Neuroscientific Biopharmaceuticals Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Neuroscientific Biopharmaceuticals liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Neuroscientific Biopharmaceuticals liegt bei 54, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Neuroscientific Biopharmaceuticals derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,037 AUD) um -47,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 AUD, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Neuroscientific Biopharmaceuticals eingestellt waren. An sechs Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, während an fünf Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Neuroscientific Biopharmaceuticals daher eine "Gut"-Einschätzung.

Schließlich zeigt die Sentiment- und Buzz-Analyse, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes rund um Neuroscientific Biopharmaceuticals gab. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.