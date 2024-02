Neuropace Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Neuropace wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,49 Punkten, was darauf hinweist, dass die Neuropace-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Neuropace überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Neuropace-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotenzial von -26,08 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Neuropace daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für Neuropace.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Neuropace, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.