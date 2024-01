Neuroone Medical Technologies ist zurück!

Die Neuroone Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 1,25 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +18,4 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 1,39 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,47 Prozent). Somit erhält die Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Neuroone Medical-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 69, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 50,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Neuroone Medical eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.