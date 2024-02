Neuroone Medical Technologies Aktie: Das ist ein Hammer

Die Neuroone Medical-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) auf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen weist die Neuroone Medical einen RSI-Wert von 68,63 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zur Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Das Sentiment und der Buzz um Neuroone Medical haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in den positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,08 USD mit einer Entfernung von -11,48 Prozent vom GD200 ein schlechtes Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,44 USD und einem Abstand von -25 Prozent ein negatives Signal auf. Zusammenfassend wird der Kurs der Neuroone Medical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.