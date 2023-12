PriceSmart Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Pricesmart hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,91 Prozent erwirtschaftet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Pricesmart jedoch 128,75 Prozent unter dem Durchschnitt von 151,67 Prozent. Im Bereich des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,05 Prozent, und Pricesmart liegt aktuell 31,96 Prozent darüber. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Pricesmart nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Das KGV liegt mit 20,71 insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 34,3 im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Pricesmart war positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte. Insgesamt wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" gegeben.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Pricesmart derzeit bei 73,64 USD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 76,33 USD, was einem Abstand von +3,65 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von +8,79 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.