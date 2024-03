Neuroone Medical Technologies Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Neuroone Medical ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Dabei wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Gut" geführt hat. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Neuroone Medical-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis schlecht bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,2 USD, während der letzte Schlusskurs mit 1,12 USD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -6,67 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,29 USD zeigt eine Abweichung von -13,18 Prozent. Insgesamt wird die Neuroone Medical-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Neuroone Medical festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Neuroone Medical aktuell als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Neuroone Medical-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt zeigen die Analysen der Anleger-Stimmung, der technischen Indikatoren, des Sentiments und des RSI, dass die Neuroone Medical-Aktie derzeit eher schlecht bewertet wird.