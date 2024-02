Neuronetics löst Jubelsturm aus!

Die Dividende der Neuronetics-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 90,93 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Neuronetics interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Neuronetics zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie für beide RSI-Werte ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Neuronetics-Aktie ist positiv, mit insgesamt 2 "Gut"-Bewertungen und einem Kursziel von 9,5 USD. Dies würde eine Performance von 206,45 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es liegen derzeit keine aktuellen Analystenupdates zu Neuronetics vor.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Neuronetics-Aktie basierend auf Dividende, Sentiment und Buzz im Internet, dem Relative Strength Index und der Analysteneinschätzung.