Neuronetics Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Neuronetics-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 91,45 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie. Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Neuronetics eine neutrale Einstufung von 68,97 und 51,19 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Neuronetics-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -47,14 Prozent, was 40,99 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die jährliche Rendite bei 2,86 Prozent, und die Neuronetics-Aktie befindet sich aktuell 50,01 Prozent darunter. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe. Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine positive Diskussionsintensität und eine Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

