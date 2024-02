Neuronetics Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse von Neuronetics zeigt, dass sich die Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,08 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,3 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +58,65 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,87 USD wird mit einem Schlusskurs von +14,98 Prozent positiv bewertet. Insgesamt erhält Neuronetics auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 54 und der RSI25 bei 42,42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysten geben der Neuronetics-Aktie insgesamt ein "Gut", da 2 Kaufempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,5 USD, was einem Potenzial von 187,88 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Neuronetics. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert.

Insgesamt erhält Neuronetics auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und des Sentiments in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen, was auf eine vielversprechende Entwicklung der Aktie hindeutet.