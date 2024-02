Neuronetics Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Neuronetics liegt bei 63,38, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,54 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten beiden Wochen wurde Neuronetics von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Analysten haben Neuronetics in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was eine langfristige "Gut"-Einstufung ergibt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 9,5 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 188,75 Prozent hindeutet und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf Dividenden hat Neuronetics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 92,27 Prozent. Daher erhält die Neuronetics-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.