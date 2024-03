Neuronetics Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Neuronetics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,24 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,76 USD, was einem Unterschied von 112,5 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren 50-Tages-Analyse liegt der letzte Schlusskurs mit 3,57 USD über dem Durchschnitt (+33,33 Prozent Abweichung) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Neuronetics-Aktie mit einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik bedacht.

Von institutioneller Seite aus erhält die Neuronetics-Aktie langfristig das Rating "Neutral". Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal eine "Gut"-Einschätzung, 1 mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 mal eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 0 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten mit "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Neuronetics-Aktie aktuell mit dem Wert 14,75 eine Überverkauftheit signalisiert. Die Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 28, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung ein "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Neuronetics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 4677,99 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4627,45 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.