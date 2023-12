Neurocrine Biosciences Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Neurocrine Biosciences liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 19 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 3,03 Prozent. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 31,7 Prozent verzeichnet, liegt Neurocrine Biosciences mit 28,67 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Neurocrine Biosciences liegt bei 11,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, liegt ebenfalls bei einem überverkauften Wert von 22,09, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Neurocrine Biosciences insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Innerhalb eines Monats wurden 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 122 USD ergibt ein Abwärtspotential von -7,68 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Neurocrine Biosciences aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating.