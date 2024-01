Neurocrine Biosciences Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Neurocrine Biosciences-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 107,17 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 132,03 USD, was einer Steigerung von 23,2 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (119,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Steigerung von 10,05 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat die Neurocrine Biosciences-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,03 Prozent erzielt, was jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 12,37 Prozent liegt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 13,23 Prozent über der Performance der Neurocrine Biosciences-Aktie, die somit in beiden Vergleichen eine Unterperformance aufweist und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Neurocrine Biosciences-Aktie liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (33,74) führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da auch hier keine überkaufte oder unterkaufte Situation vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Neurocrine Biosciences.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Neurocrine Biosciences-Aktie. Auch in den Kommentaren der letzten Wochen wurden vorwiegend positive Themen angesprochen. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Neurocrine Biosciences wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.