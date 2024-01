Neurizer Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI von Neurizer bei 66,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 68 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Neurizer ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine negative Stimmung bezüglich Neurizer hin. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität, jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf. Somit ergibt sich insgesamt ein "schlechtes" Stimmungsbild für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass Neurizer mit einem Kurs von 0,015 AUD aktuell -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht". Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine negative Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -70 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "schlecht" eingestuft.